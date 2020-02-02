ديوكوفيتش يحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي بفوزه في المباراة النهائية، اليوم الأحد، على النمساوي دومينيك ثيم المصنف الخامس على العالم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 6 -4 و4 -6 و2 -6 و6 -3 و6 -4.

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