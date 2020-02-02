شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يختار جريشة حكما للفيديو بإياب دور الـ8 بكأس محمد السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد العربي لكره القدم المونديالي جهاد جريشه حكما فيديو لمباراة اولمبيك آسفي المغربي واتحاد جدة السعودي بإياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأنديه أبطال العرب.

يدير لقاء أوليمبيك و اتحاد جدة طاقم اماراتي يتكون من عمار الجنيبي حكم ومساعديه احمد الراشدي وجاسم ال علي ونبيل بو خالفه حكما رابعا وجهاد جريشه حكم فيديو ومقران قواري الجزائري حكم فيديو مساعد .

من المقرر أن يقام لقاء يقام لقاء اولمبيك آسفي المغربي واتحاد جده السعودي يوم 15 فبراير الجاري.

وكان جهاد جريشة قال أن عامل السن (44 عاما) لا يمنعه من المشاركة فى مونديال 2022 ، كما يردد البعض، مشيرا إلى أن الحكم البحرينى نواف شكر الله يتساوى معه فى نفس السن وتم ترشيحه للمونديال.

وأضاف جريشة لـ"الخليج 365" أنه لن يخضع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام إلا بعد الحصول على حقه، بعدما "ذبحه" مسئولو اللجنة وتسببوا فى استبعاده من مونديال 2022 بوضعه فى المركز الثالث بالقائمة الدولية الأخيرة، على حد تعبيره.

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وأشار الحكم الدولى إلى أنه على تواصل دائم بمسئولى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، ووعدوه بالحصول على حقه وإعادة ترتيب القائمة الدولية، وأكد أنه يحق للجنة الحكام تعديل الترتيب فقط بعد اعتماد القائمة رسمياً من الفيفا، ولكن لا يحق لها إضافة أو حذف أى اسم.

ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .

من جهته رفض جمال الغندور التعليق على الأزمة، مكتفياً بالقول إنه سيتم التحقيق مع جريشة بعد نشر شكواه على مواقع التواصل الاجتماعى، كما هاجم لجنة الحكام فى وسائل الإعلام.

وأخطر المستشار القانونى للجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة بإيقافه لحين الانتهاء من التحقيق معه، بعد قرار اللجنة بإحالته للتحقيق، بسبب نشر الشكوى التى تقدم بها إلى جمال الغندور رئيس اللجنة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بجانب حديثه فى مختلف البرامج التليفزيونية دون إذن من اللجنة.