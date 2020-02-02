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شكرا لقرائتكم خبر عن اليغري يعلق على مستقبله ووجهته المحتملة والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
علق مدرب فريق يوفنتوس الايطالي السابق، ماسيماليانو اليغري، على مستقبله ووجهته المحتملة بعدما قرر الحصول على فترة من الراحة بعد الرحيل عن بطل ايطاليا.
وأتفق اليغري على الرحيل عن يوفنتوس مع الإدارة، وارتبط اسمه مؤخراً بإمكانية تدريب مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان واندية اخرى.
وتحدث اليغري عن مستقبله لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية:" حتى الآن، لا أفتقد التواجد على مقاعد البدلاء".
واضاف:" هناك شهور متبقية على نهاية الموسم الحالي، وسنرى ماذا سيحدث بعدها".
يذكر أن يوفنتوس قد قام بتعيين ماوريسيو ساري، مدربًا للفريق بداية من الموسم الحالي بعد عودته من تشيلسي الموسم الماضي.
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