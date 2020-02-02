يوفنتوس يعود لسكة الإنتصارات من بوابة فيورنتينا ورونالدو يواصل هواية هزّ الشباك

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الأحد 2 فبراير 2020 ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم، إستطاع ​يوفنتوس​ ان يعود إلى سكة الإنتصارات من بوابة ​فيورنتينا​ بعد الهزيمة الأسبوع الماضي قد نابولي، وحقق الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، ليوسع الفارق مع الإنتر إلى ست نقاط في الصدارة، بإنتظار مباراة النيراتزوري الليلة أمام أودينيزي.

Advertisements وأنهى يوفنتوس الشوط الأول، متقدما بنتيجة 1-0، عبر ركلة جزاء سجلها النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، مسجلا للمباراة التاسعة على التوالي. وفي الشوط الثاني، عزز رونالدو التقدم للسيدة العجوز بهدف ثان عن طريق ركلة جزاء أيضا، في الدقيقة 80. وفي الدقيقة 91، أضاف المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الهدف الثالث للبيانكونيرو، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0 لصالح أصحاب الأرض.

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