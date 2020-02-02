انت الان تتابع بطولة استراليا: ديوكوفيتش يحرز لقبه الثامن في ملبورن وال17 الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام بفوزه على النمسوي دومينيك تييم 6-4 و4-6 و6-2 و6-3 و6-4 محرزا لقبه الثامن في البطولة (رقم قياسي) والكبير السابع عشر في مسيرته.
وضرب ديوكوفيتش عصفورين بحجر واحد لانه سيستعيد ايضا المركز الاول في التصنيف العالمي على حساب الاسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور ربع النهائي في هذه البطولة على يد تييم بالذات.
اما تييم ففشل للمرة الثالثة في احراز باكورة القابه الكبيرة بعد خسارته نهائي بطولة رولان غاروس عامي 2018 و2019 ايضا.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة استراليا: ديوكوفيتش يحرز لقبه الثامن في ملبورن وال17 الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.