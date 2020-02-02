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ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على فيورنتينا بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

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النجم البرتغالي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه، يوفنتوس لتحقيق فوز ثمين على ضيفه فيورنتينا 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 و80، وأضاف ماتياس دي ليخت الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في الدوري الإيطالي هذا الموسم إلى 19 هدفا، في المركز الثاني بفارق أربعة أهداف خلف شيرو إيموبيلي متصدر قائمة الهدافين.

وهذه هي المباراة التاسعة على التوالي، في الدوري الإيطالي، التي يسجل فيها رونالدو أهدافا.

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ورفع يوفنتوس رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط أمام إنتر ميلان الذي يواجه أودينيزي في وقت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة في المركز الرابع.

وهذه هو الفوز السابع عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث.

فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لفيورنتينا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في سبع.

 

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