الامارات | رسميا .. ليما يحصل على الجواز الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. ليما يحصل على الجواز الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم، عن حصول لاعب الوصل، فابيو ليما على الجنسية الإماراتية، لينضم إلى لاعب الوحدة، سيباستيان تيغالي، ولاعب العين، كايو كانيدو، اللذين حصلا على الجنسية في الأسبوع الماضي.

ويعد ليما من أبرز اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، في السنوات الأخيرة، إذ انضم إلى الوصل في موسم 2014-2015، وقدم مع "الإمبراطور" مستويات رائعة، أسهمت في حصوله على لقب أفضل لاعب أجنبي في دوري في الخليج العربي في موسم 2017-2018.