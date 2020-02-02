شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا.. هل يواصل الأهلي تألقه أمام المنافسين المحتملين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: سلمى الموجي

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله أمس، مع الهلال السوداني في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات، محتلًا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الدور ربع النهائي، أحد متصدري المجموعات الثلاثة الأخرى، وهم مازيمبي الكونغولي أو صن داونز أو الترجي التونسي.

Advertisements

ستقام القرعة مساء الأربعاء المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وستحدد القرعة من هو منافس المارد الأحمر في المواجهة القادمة وبالنظر في تاريخ الأهلي نجد أنه يمتلك رصيدًا حافلًا في تاريخ مواجهاتة مع الأندية الثلاثة، حيث التقى مع مازيمبي متصدر المجموعة الأولى في 4 مواجهات، حقق الفوز في مباريتين وتعادل في لقاء، مقابل هزيمة وحيدة، في آخر لقاء جمع بينهم عام 2012.

وواجه الأحمر ماميلودي صن داونز 6 مرات، فاز في 3 منها، وتعادلا في مباراتين، بينما لم يحقق صن داونز سوى فوزًا وحيدًا على حساب النادي الأهلي بخماسية نظيفة، خلال مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري الأبطال العام الماضي في جنوب أفريقيا، وتعد هذه الهزيمة هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي بالبطولة الإفريقية.

ويمتلك الشياطين الحمر أكثر عدد مباريات مع فريق الترجي التونسي، حيث يصل تاريخ مواجهات الفريقين إلى 20 مباراة حقق الأهلي الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 8 آخرين، بينما انتصر الفريق التونسي في 4 مواجهات فقط، آخرهم المباراة التي جمعت بينهم في إياب نهائي بطولة إفريقيا عام 2018، وانتهت بثلاثية نظيفة للترجي، والتي تعد آخر مباراة جمعت الفريقين.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم