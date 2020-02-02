شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يعلن مغادرة الأهلي نهاية الموسم: «أرحل من الباب الكبير مرفوع الرأس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، فيما كشف عن قراره عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

وقال «إكرامي» في بيان على حسابه قسمه إلى عدة تغريدات: «بعد مشوار امتد أكثر من ٢٣ عامًا ناشئًا و لاعبًا بالفريق الأول، ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن له كل احترام و لما استشعرته أيضًا من حساسيه تجاه هذا الملف.

٢٣ عامًا اعتادت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعه في كره القدم أكثر من متعة المباريات و المشاركة فيها حاملًا شعار الأهلي، وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق و الصبر منتظرًا فرصة حقيقية، ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبة.

صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكري جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل أن أحمي عرين آخر سواه، فالقرار كان عبئًا نفسيًا ثقيلًا، ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنيه و استقرار الفريق و موقف الإدارة، كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار.

لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدًا السيطرة علي رغبتي في التواجد داخل الملعب، فتره ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل، مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ و نظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي، فلم يكن هنالك أي خيار غير ضرورة البحث عن مكان اخر أتواجد فيه داخل الملعب، قرار يقبله و يدعمه العقل ويرفضه بشده القلب، فالنادي الأهلي وجمهوره هما الأساس الذي صنع اسم و عائلة إكرامي، لكن رغبتي الشديدة في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراري.

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في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم، شكرًا جزيلًا لكل مدرب حراس مرمي و مدير فني تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي.

جمهور الأهلي الكبير، مساندتكم ودعمكم كانوا السبب الرئيسي في أي نجاح حققته أو كنت جزء منه، فأنتم من صنعتم الكيان الكبير و شعبية نجومه ومازلتم، وحبكم و احترامكم بالنسبة لي أكثر أهمية من أي بطولات تحققت و سيظلوا دائما التاريخ الحقيقي و أجمل ذكري لي في مشواري.

شكراً من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبًا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي، فكنتم دائمًا الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة، وشكرًا أيضًا لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهًا في شخصي أو للنادي الأهلي، فكنتم دائمًا الوقود الذي يستفز قدراتي ولكم جميعًا مني كامل الاحترام.

في النهاية أخطأت أحيانًا و أجدت أحيانًا، ولكن يعلم الله وكل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يومًا تجاه مسئوليتي داخل الملعب أو خارجه، وكان هدفي دائمًا خدمة الفريق لتحقيق أهدافه وتجسيد شخصية النادي وإرساء مبادئه ومحاولة كسب احترام الجميع، وأتمني أن أكون قد وفقني الله في ذلك.

كل التفاصيل و ما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب، كل تركيزي الآن مع فريقي لتحقيق موسم أخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير والأداء بإخلاص حتي آخر يوم لي داخل القلعه الحمراء.

بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي أرحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس، فخورًا بما حققته، باحثًا عن تجربه وتحدي جديدين، وسأظل دائمًا ممتن لهذا الكيان وفخورًا بانتمائي له ولجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يومًا ما مستقبلًا إذا شاءت الأقدار».