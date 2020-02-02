شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في الثانية عصر غد الإثنين، بعد العودة من أنجولا، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، ينضم للمران اللاعبون الذين لم يسافروا مع البعثة بالإضافة إلى الذين لم يشاركوا أمام أول أغسطس الأنجولي.

وكان الفريق قد تأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى بصحبة مازيمبي الكونغولي.