شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في الثانية عصر غد الإثنين، بعد العودة من أنجولا، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، ينضم للمران اللاعبون الذين لم يسافروا مع البعثة بالإضافة إلى الذين لم يشاركوا أمام أول أغسطس الأنجولي.
وكان الفريق قد تأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى بصحبة مازيمبي الكونغولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.