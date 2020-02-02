شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يقود يوفنتوس لإسقاط فيورنتينا بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لإسقاط ضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة في إطار الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

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وسجل «رونالدو» هدفين للسيدة العجوز من ركلتي جزاء في الدقيقتين 39 و80، فيما تكفل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 1+90 من ضربة رأس متقنة.

وبهدفيه في فيورنتينا عادل «رونالدو» رقم أسطورة النادي ديفيد تريزيجيه بالتسجيل في 9 مباريات متتالية، كما وصل إلى هدفه رقم 50 مع السيدة العجوز.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 54 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن إنتر، الذي سيواجه أودينيزي مساء اليوم. أما فيورنتينا، فتجمد رصيده عند النقطة 25 في المركز الـ14.