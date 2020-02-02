بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

يلتقي برشلونة مع ليفانتي ، مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني "لا ليجا".



ويسعى برشلونة تحت قيادة مدربه كيكي سيتيين لتحقيق الفوز اليوم للاقتراب مجددًا من ريال مدريد متصدر الليجا بفارق 6 نقاط بعد أن سقط البلوجرانا في فخ الهزيمة أمام فالنسيا في الجولة الماضية.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر:

توفير كافة المباريات للمتابعين عن طريق البث المباشر، لجميع المباريات والمناسبات الهامة، ومنها مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر والتي تقام مساء اليوم، حيث يقدم "الخليج 365" للقراء والمتابعين بث مباشر لـ برشلونة ضد ليفانتي وموعد المباراة والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع للفريقين.

موقف الفريقين قبل مواجهة برشلونة ضد ليفانتي:

يحتل برشلونة وصافة ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المُتصدر ريال مدريد، بينما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

ويسعى الزعيم الكتالوني لتعويض خسارته من الخفافيش في الدور الأول للمسابقة بثلاثة أهداف لهدف.

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موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والقنوات الناقلة :

مباراة برشلونة ضد ليفانتي ، تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

وتنقل مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD3 بصوت المعلق يوسف سيف. التشكيل المتوقع لـ برشلونة ضد ليفانتي:

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: ألبا – بيكيه – أومتيتي – روبيرتو.

الوسط: دي يونج – بوسكيتس – راكيتيتش.

الهجوم: فاتي – ميسي – جريزمان.

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي:

ويمكنكم متابعة بث مباشر مباراة برشلونة ضد ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني ، برابط بث عالي وبدون تقطيع من خلال الضغط هنا.