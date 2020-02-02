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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً: برشلونة يكشف عن نوعية اصابة فيدال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
اعلن نادي برشلونة، اليوم في بيان رسمي له عن نوعية الاصابة التي يعاني منها الدولي التشيلي ارتورو فيدال نجم وسط الفريق.
وكان كيكي سيتيين مدرب النادي الكتالوني قد استبعد فيدال من القائمة التي ستخوض مواجهة ليفانتي لحساب الجولة 22 من الليغا.
وفي بيان رسمي للنادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي:" فيدال يعاني من كدمة في الفخذ الأيسر، وعودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه".
وكان فيدال قد غاب عن مران الفريق أمس، حيث أكد كيكي سيتيين مدرب الفريق أن إصابته بسيطة.
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