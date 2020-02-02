رسمياً: برشلونة يكشف عن نوعية اصابة فيدال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

اعلن نادي ​برشلونة​، اليوم في ​بيان رسمي​ له عن نوعية الاصابة التي يعاني منها الدولي التشيلي ارتورو ​فيدال​ نجم وسط الفريق.

Advertisements

وكان كيكي سيتيين مدرب النادي الكتالوني قد استبعد فيدال من القائمة التي ستخوض مواجهة ليفانتي لحساب الجولة 22 من الليغا.

وفي بيان رسمي للنادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي:" فيدال يعاني من كدمة في الفخذ الأيسر، وعودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه".

وكان فيدال قد غاب عن مران الفريق أمس، حيث أكد كيكي سيتيين مدرب الفريق أن إصابته بسيطة.