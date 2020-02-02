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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيرو غاضب بعد فشل انتقاله إلى انتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب الفرنسي أوليفييه جيرو غاضب بعد عرقلة انتقاله من تشيلسي إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي قبل إغلاق نافذة الانتقالات لشهر كانون الثاني.
في حين كان اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 33 عامًا يائسًا لمغادرة تشيلسي بحثًا عن مشاركة منتظمة، حيث يخشى فقدان مكانه في تشكيلة المنتخب الفرنسي المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
ونقلت الصحيفة تصريحا عن مصدر مقرب من المهاجم الذي جاء فيه: "موقف إنتر ميلان من أوليفييه جيرو كان غير محترم للغاية. تصرف جيرو بطريقة مثالية وأعطى الأولوية لإنتر ميلان".
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