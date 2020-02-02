انتر ميلان يعمل على افساد مخطط برشلونة وريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان انتر ميلان الايطالي يستعد لتقديم عرض جديد من اجل تمديد عقد نجمه الارجنتيني ​لاوتارو​ مارتينيز.



وبحسب صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، فان عقد صاحب الـ 27 عام ينتهي في صيف 2023، الا انه يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 111 مليون يورو يمكن كسره في أول 15 يوم من شهر تموز القادم.

Advertisements

وكانت تقارير صحف إيطالية قد اوضحت سابقاً، ان لاوتارو رفض العروض التي قُدمت من إنتر ميلان لتجديد عقده، حيث يريد الانتقال الى برشلونة او ريال مدريد في الصيف المقبل.

ويُعد هدف إنتر ميلان الرئيسي هو زيادة قيمة شرطه الجزائي أو إزالته تمامًا، خاصة وأن كسره في متناول الجميع وفي مقدمتهم عملاقي الليغا.

يذكر أن لاوتارو شارك في 27 مباراة، وسجل خلالهم 16 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.