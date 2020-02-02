شكرا لقرائتكم كيف انسجم القطار السنغالي سريعاً مع الأهلي وحجز مكانه فى تشكيل فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، والتي تأتي فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الأحد، بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث عادت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بعد خوض مواجهة الهلال السودانى بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان السودانية أمس والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويبدو أن اقتحام القاطرة المالية اليو بادجي لتشكيلة الأهلي الأساسية أصبح أمر وشيك خاصة وأن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لا يؤمن بثبات التشكيل ودائماً ما يجري تعديلات كثيرة على التشكيل خاصة على مستوى الهجوم.

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وركب اليو بادجي الجمال خلال رحلة زيارته إلى منطقة الأهرامات الأثرية وأبو الهول فى محافظة الجيزة، ونشر مقاطع فيديو عبر ستورى انستجرام الخاص به، خلال الرحلة.

وعلى مستوى أحداث مباراة الهلال في السودان قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر، وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.