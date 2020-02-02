شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى: على "كاف" اعتبار الأهلي فائزاً فى مواجهة الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف الشناوى :"لابد أن يكون الهلال السوداني عبرة خاصة وأن الأهلي صعد بالفعل وهو أمر يمنح الكاف قوة لاعتماد فوز الأهلي بغض النظر عن تقرير الحكم، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث التي أصبحت عادة في القارة السمراء"

وواصل رئيس لجنة الحكام السابق أن الأهلي مُطالب بإرسال شكوى عاجلة للاتحاد الافريقي لحفظ حقه في الفوز بالمباراة ومن ثم الصعود للدور التالي على رأس المجموعة وذلك بعد صعوده وصيفاً خلفاًَ للنجم الساحلي.

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من جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.