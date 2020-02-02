شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الانتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وخلت القائمه من عماد السيد حارس مرمى الفريق وهى الاولى منذ التعاقد بدايه من الموسم الحالى كما خلت القائمه من احمد رفعت و ويلسون و هشام محمد و خالد الغندور للاصابه و ايمن غباشى و يوسف حسن لاسباب فنيه

وضمت القائمه كلا من.....

فى حراسه المرمى

محمود الزنفلى و عمرو خليل

الدفاع ..محمود شعبان و اسامه العزب و محمود رزق و اسلام جمال و محمد انور و عمر الميدانى و السيد سالم و صبرى رحيل

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خط الوسط..نور السيد و مانجا ومروان عطيه و احمد حجى و احمد راشد و محمد الصباحى

خط الهجوم.. اكوى و رزاق سيسيه وانيس سالتو و خالد قمر

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى فى إنهاء صفقة أنتقال صانع ألعاب نادى أسون محمد الصباحى لصالح زعيم الثغر ، وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق ، و عقب مفاوضات مكثفة مع رئيس نادى أسوان اللواء أحمد سليمان و الأتفاق على القيمة المالية لأنتقال اللاعب ، و أشاد رئيس زعيم الثغر بالاحترافية و التعاون من جانب رئيس نادى أسوان الشقيق ، و قد أنهى اللواء عبد الجليل أمام مدير الكرة و الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين إجراءات قيد اللاعب بالاتحاد المصرى لكرة القدم منذ قليل عقب أتمام جميع الإجراءات مع وكيل اللاعب بلال نظير و وكيل النادى تامر النحاس ، تمهيداً لمشاركة " الصباحى " في المباريات القادمة لزعيم الثغر

و سعت الأندية المصرية و الخارجية ضم " الصباحى " صانع الألعاب المتميز بعد تألقه اللافت مع ناديه و تقديمه عُروض طيبة و أكثر من رائعة مع نادي أسوان هذا الموسم ، أستطاع أن يكون محل أهتمام العديد من الأندية لأتمام التعاقد معه ،

و أثنى الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكرة على أمكانات " الصباحى " و قدراته الفنية و البدنية ، و أشاد بنجاح إدارة النادى إنهاء إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر

و وقع " الصباحى " 25 عام على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذى يمتد لـ " خمس " مواسم فى إضافة حقيقية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى .