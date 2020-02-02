شكرا لقرائتكم الصفقات الجديدة تزين قائمة سموحة استعدادا للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة قائمة فريقه، استعدادا لمباراة المقاصة، والمقرر لها السابعة والنصف مساء على ملعب المكس.

وضم حمادة صدقى جميع التدعيمات الشتوية إلى قائمة الفريق، التى جاءت كالتالى:

الهانى سليمان وعمر صلاح فى حراسه المرمى

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أحمد الشيخ ورجب نبيل ومحمد كوفى وأحمد أبو الفتوح ومحمد عبد المنعم وإسلام جمال ويوسف ديوب وشريف رضا وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد جمال وفوزى الحناوى ومحمد الترهونى وكريم يحيى وأحمد حسن مكى ومحمد طلعت وحسام حسن وأحمد حمص.

ويغيب عن الفريق كل من محمود عزت وفارس مجاهد للإصابة، والسيد فريد ومحمود معاذ وديريك نسينامبى ومحمد نادى لأسباب فنية.

وأكد محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى اكتفى بالصفقات التى أبرمها خلال فترة الميركاتو الشتوى ورفض ضم أى لاعب آخر، حفاظا على استقرار الفريق فى ظل امتلاكه للعديد من اللاعبين أصحاب الخبرات .

وأضاف عامر أنه يقوم بتدعيم صفوف الفريق فى إطار الحاجة لتدعيم بعض المراكز ويرفض تماما ضم أى لاعب إلا بناءً على احتياجات الجهاز الفنى، فى الوقت الذى تمسك فيه بكل عناصر الفريق الأساسية التى جاءتهم بعض العروض المحلية مثل حسام حسن ومحمود عزت.