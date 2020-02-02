إيمانويل إمونيكي يذاكر المقاصة بالفيديو في 48 ساعة

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وغادر امونيكي القاهرة الأربعاء الماضي في رحلة لمدة 48 ساعة الي نيجيريا لانهاء متعلقاته ، قام خلالها بمشاهدة مباريات الفريق من خلال التسجيلات التي وفرتها له إدارة المقاصة عقب الاتفاق علي معظم تفاصيل التعاقد خلال الفترة التي أمضاها ايمانويل في مصر والتي استمرت ما يقرب من أسبوع علي نفقته الخاصة للتفاوض مع إدارة المقاصة.
وأعلنت إدارة نادي مصر للمقاصة أمس عن توقيع عقود مع ايمانويل امونيكي لتولي تدريب الفريق بداية من فبراير الجاري لمدة عام ونصف ، علي ان يتكون الجهاز المعاون من : وليد هويدى مدير الكرة وأيمن عبد العزيز مدربا عاما وجمال عمر وأحمد حسام مدربين وسيد متولى مدير شئون اللاعبين وجريجورى مخطط أحمال وخالد عبد الله مدربا لحراس المرمى.
ومن المقرر أن يتولى إيمانويل المهمة رسميا بعد مباراة الفريق أمام سموحة، والتى ستقام فى السابعة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة عشرة للدوري، وحرص أيمونيكى على زيارة معسكر فريق المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية بصحبة اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى، وتعرف المدير الفنى الجديد للفريق على أفراد جهازه المعاون.
من جانبه أشاد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة بالتعاقد مع ايمانويل امونيكي لتولي تدريب الفريق ، مضيفا ان ايمانويل يعد أحد النجوم العالميين ولديه خبرات كبيرة، بجانب معرفته الجيدة بالكرة المصرية بحكم الفترة التى قضاها كلاعب فى صفوف نادى الزمالك، وله خبرات كمدرب فى الدول الأفريقية، وهو ما جعل إدارة المقاصة حريصة على التعاقد معه لنهاية الموسم الحالى، على أن يتم تجديد التعاقد لموسم جديد بموافقة الطرفين وبنفس الشروط.
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