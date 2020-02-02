شكرا لقرائتكم طائرة خاصة لنقل جماهير التعاون إلى الشارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التعاون، يوم الأحد، تكفل إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة لنقل الجماهير الراغبة بمساندة الفريق الأول إلى الشارقة الإماراتية.

وقال النادي في بيان صحافي: تكفلت إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة لمساندة الفريق في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا أمام الشارقة، يوم الثلاثاء 11 فبراير في الإمارات.

وأضاف التعاون: تشمل رحلة الجماهير تذكرة ذهاب وعودة بالإضافة إلى تأمين السكن والمواصلات خلال التواجد في إماراة الشارقة، إلى جانب توفير تذاكر المواجهة القارية الأولى للفريق، وسيتاح لحضور مباراة التعاون والاتحاد من الجماهير التعاونية التنافس على المقاعد المتاحة عبر تسجيل بياناتهم في أماكن مخصصة بمنطقة الفعاليات قبل المباراة، وسيتم الاتصال بالأسماء المختارة من خلال عملية السحب.