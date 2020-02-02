شكرا لقرائتكم ليغانيس يقلب تأخره ويحسن أوضاعه في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق ليغانيس تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسيداد إلى الفوز 2 -1، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سوسيداد بهدف حمل توقيع ألكسندر إيساك في الدقيقة 20 لكن ليجانيس أدرك التعادل في الدقيقة 49 بواسطة كينيث أوميريو قبل أن يخطف أوسكار رودريغز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد ليغانيس إلى 18 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد سوسيداد عند 34 نقطة في المركز السابع.