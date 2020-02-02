بعد 23 عاما.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في بيان مؤثر

كتب: ضياء السقا

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي رحيله عن النادي رسميا، بنهاية الموسم الحالي، بسبب عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" : "بعد مشوار امتد اكثر من ٢٣ عاما ناشئًا و لاعبا بالفريق الأول،و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ احد اهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".

وأضاف : " ٢٣ عاما اعتدت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعه في كره القدم اكثر من متعة المباريات و المشاركة فيها حاملا شعار الأهلي،و ظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق و الصبر منتظرًا فرصه حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبه"..

وتابع : " صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب،فهو النادي الذي بداخلي ذكري جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل ان احمي عرين اخر سواه،فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنيه و استقرار الفريق و موقف الإدارة،كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار".

وأكمل : " لم اكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي،لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطره علي رغبتي في التواجد داخل الملعب،،فتره ليست بالقصيرة دامت اكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل،مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي".

وأكمل :" لم يكن هناك أي خيار غير ضرورة البحث عن مكان اخر أتواجد فيه داخل الملعب،قرار يقبله و يدعمه العقل و يرفضه بشده القلب،فالنادي الأهلي و جمهوره هما الأساس الذي صنع اسم و عائلة إكرامي،لكن رغبتي الشديده في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراري".

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وأكد: " في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم،،شكرًا جزيلا لكل مدرب حراس مرمي و مدير فني تعاملت معه،فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي".

وواصل: " جمهور الأهلي الكبير,مساندتكم و دعمكم كانوا السبب الرئيسي في أي نجاح حققته او كنت جزء منه،فأنتم من صنعتم الكيان الكبير و شعبية نجومه و مازلتم،و حبكم و احترامكم بالنسبة لي أكثر أهميه من أي بطولات تحققت و سيظلوا دائما التاريخ الحقيقي و اجمل ذكري لي في مشواري".

وقال:" شكرًا من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضًا لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهًا في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائمًا الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام".

وختم إكرامي تصريحاته قائلا: "في النهاية أخطأت أحيانا و أجدت أحيانا،و لكن يعلم الله و كل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسئوليتي داخل الملعب أو خارجه،و كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه و تجسيد شخصية النادي و ارساء مبادئه و محاولة كسب إحترام الجميع، وأتمني ان أكون قد وفقني الله في ذلك.. كل التفاصيل و ما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب،كل تركيزي الان مع فريقي لتحقيق موسم اخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير و الاداء باخلاص حتي اخر يوم لي داخل القلعه الحمراء..بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخوراً بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".