ترتيب مجموعتي الأهلي والزمالك بعد تأهلهما.. وموعد القرعة والمواجهات المحتملة.. وأول تحرك من الإدارة الحمراء بعد شغب جماهير الهلال.. وتعليق عاجل من الكاف

كتب: ضياء السقا

نجح الأهلي والزمالك في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل كل منهما المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعتيهما، في مرحلة دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك

وفي المجموعة الأولى، تأهل الزمالك إلى الدور الثاني من البطولة بعدما احتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، من فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة، فيما تصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب بـ14 نقطة، فيما جاء أول أغسطس الأنجولي ثالثا بـ4 نقاط، وفي المركز الأخير زيسكو الزامي بـ3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي

وفي المجموعة الثانية، نجح الأهلي في التأهل بعدما تعادل خارج أرضه مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 11 نقطة محتلاً المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة بعد تغلبه على بلاتينيوم، فيما جاء الهلال ثالثا بـ10 نقاط، وبلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وتأهل بجانب الأهلي والزمالك كل من: الترجي والنجم الساحلي (تونس)، الرجاء والوداد (المغرب)، مازيمبي (الكونغو)، صنداونز (جنوب إفريقيا).

موعد القرعة

ومن المقرر أن تقام قرعة دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل، بأحد فنادق القاهرة.

منافسا الأهلي والزمالك

وينتظر الأهلي والزمالك مواجهات نارية في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وبحسب نظام البطولة، فإن الأندية صاحبة المركز الأول ستواجه نظيرتها صاحبة المركز الثاني.

ومن المحتمل أن يواجه الأهلي أي من الفرق الآتية:

- صن داونز الجنوب إفريقي

- مازيمبي الكونغولي

- الترجي التونسي

أما الزمالك، فمن المحتمل أن يواجه أي من الفرق الآتية:

- النجم الساحلي التونسي

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- صن داونز الجنوب إفريقي

- الترجي التونسي

أول تحرك من الأهلي بعد أحداث مباراة الهلال

من ناحية أخرى، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر سيتقدم بملف كامل عن أحداث مباراة الهلال، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج 120 دقيقة على إذاعة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، أن مراقب مباراة الأهلي والهلال السوداني رفض إلغاء اللقاء بعد أحداث الشغب التي شهدتها.

وأكد أنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة التى بدأت في الدقيقة 75 تقريباً عنما نزلت بعض الجماهير أرض الملعب حينما كان الأهلى مُتقدماً بهدف نظيف، واشتعلت الأجواء بعد نزول الشرطة وقوات من الجيش أرض الملعب لتأمين الأهلي بشكل تحوّل معه ملعب المباراة إلى ما يُشبه "ثكنة عسكرية" وهى أجواء بعيدة تماماً عن كرة القدم.

وأضاف: "تحدثت مع مراقب المباراة أثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لى لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة".

واشار إلى أن لوائح الكاف واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث تنص على أنه "إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعي بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصائه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة في اللوائح".

أول تعليق من الكاف

من جانبه قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني، حسبما ذكرت كالة "سبوتنيك" الروسية.

وعلّق "كاف" على الأحداث التي شهدتها المباراة الأهلي والهلال السوداني، ونقلت صحيفة "الوطن" عن عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، الناميبي فرانس مبيدي، قوله : "بكل تأكيد ما حدث مؤسف للغاية، ولكن علينا انتظار تقرير حكم المباراة والمراقب".

وأضاف مبيدي أن تقرير حكم المباراة والمراقب سيساهم في اتخاذ العقوبات اللازمة التي من المفترض أن توقع على نادي الهلال السوداني".

وكانت المباراة التي أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لينجح الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة في الربع ساعة الأخيرة منها أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق، لتستمر الأحداث بنزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب.

ونجحت قوات الأمن المتواجدة في ملعب "الجوهرة" في ملاحقة هذه الجماهير، كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط أجواء مشحونة. ونزل بعض مسئولو نادي الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.