بعد تألقه ضد ساوثهامبتون.. صلاح يتصدر صحف إنجلترا.. وليفربول عن هدفى "مو": ابتسامة متبادلة بين الكرة وصاحب الهدف

بعدما قاد الريدز لاكتساح ضيفه ساوثهامبتون برباعية دون مقابل، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، تصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم، الأحد.

هدفين في شباك ساوثهامبتون

وسجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع لصالح ليفربول ضد ساوثهامبتون ليرفع رصيده إلى 14 هدفا هذ الموسم، ليكون ثالث هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالى، بعد جيمي فاردي هداف ليستر سيتي المتصدر برصيد 17 هدفا، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الوصيف برصيد 16 هدفا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ديلي ميل الإنجليزية



جاء احتفال محمد صلاح فى صدارة صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، وعنونت "كل شىء يشير إلى أن اللقب من نصيب ليفربول"، وذلك بعدما أضاف الريدز 3 نقاط جديدة تقربه أكثر من لقب البريميرليج، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، متفوقاً بفارق 22 نقطة كاملة على أقرب منافسيه مانشستر سيتى صاحب الوصافة.



ستار

أما صحيفة "ستار" فتحدثت بجانب صورة احتفال محمد صلاح عن الفارق الكبير بين ليفربول ومان سيتي الوصيف والذى ارتفع إلى 22 نقطة ولا يستطيع أى فريق اللحاق بالريدز.

مانشستر سيتي وتوتنهام

كما سلطت الضوء على المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، حيث تحدثت عن تحذيرا بيب جوارديولا للاعبى السيتيزنز.

ديلي إكسبريس

فيما تحدثت صحيفة "ديلى إكسبريس" عن النجم المصرى محمد صلاح وكتبت "حان الوقت لأسلحة صلاح"، وأشارت إلى هدف والكوت الانتصارى لصالح إيفرتون فى الوقت القاتل ضد واتفورد.



صدارة الأرقام القياسية

Advertisements

ويغرد ليفربول منفردا فى صدارة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق كبير عن أقرب المنافسين، حيث حقق الريدز 24 فوزا وتعادل وحيد وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، كما سجل لاعبوه 60 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا وحافظ على نظافة شباكه فى 11 مباراة.

نادي ليفربول يحتفل

كما احتفل حساب نادى ليفربول الإنجليزى، عبر تويتر، بهدفى النجم المصرى محمد صلاح، فى شباك ساوثهامبتون، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، وانتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

فوزه على نظيره ساوثهامبتون

وحقق فريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فوزا كبيرا على ضيفه نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 4-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 25 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وشارك محمد صلاح من بداية المباراة مع فريق ليفربول، ونجح فى تسجيل هدفين للريدز، كما ألغى الحكم هدفا له بداعى التسلل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثانى سجل أليكس تشامبرلين أولى الأهداف بتسديدة مدوية فى الدقيقة 47.

وفى الدقيقة 55 ألغى حكم المباراة هدفا للنجم المصرى محمد صلاح بداعى التسلل بعدما استلم الكرة فى وضع تسلل، قبل أن يضيف القائد جوردان هندرسون ثانى الأهداف فى الدقيقة 60.

ثم سجل النجم المصرى محمد صلاح الهدف الثالث فى الدقيقة 72، قبل أن يختتم النجم المصرى أهدافه بالرابع فى الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 14، حيث بات هداف الفريق بفارق 3 أهداف عن الوصيف ساديو مانى.

لقب البريميرليج

بهذه النتيجة يحقق ليفربول 3 نقاط جديدة تقربه أكثر من لقب البريميرليج، حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب البريمرليج برصيد 73 نقطة، متفوقاً بفارق 22 نقطة كاملة على أقرب منافسيه مانشستر سيتى صاحب الوصافة، بينما تراجع ساوثهامبتون المركز الـ11برصيد 31 نقطة.

وبذلك يحقق ليفربول الفوز الـ20 على التوالى على ملعب "أنفيلد"، فى مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليعادل إنجاز مانشستر سيتى الذى حققه بين 2011 و2012، واصبح سيكون ليفربول على بعد ستة انتصارات ليصبح أول فريق فى تاريخ "البريميرليج" يحقق العلامة الكاملة على أرضه طوال الموسم، وذلك لمواصلة الزحف نحو الحلم الكبير بالفوز بالدورى لأول مرة منذ عام 1990.