النيجيري امونيكي مديرا فنيا للمقاصة

اسماء السيد - اعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام تعاقده رسميا مع النيجيري إيمانويل أمونيكي، ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة خلفا لاحمد حسام "ميدو" المقال لسوء النتائج.
ويمتد تعاقد المقاصة مع أمونيكي لمدة عام ونصف العام.
ومن المقرر أن يتولى امونيكي المهمة رسميا بعد مباراة الفريق أمام سموحة المقررة الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة عشرة للدوري.
ويعد أمونيكي أحد نجوم الكرة الافريقية والعالمية وسبق له الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب افريقي، ولعب للزمالك وبرشلونة واقيل من تدريب منتخب تنزانيا عقب الخروج من الدور الاول في امم افريقيا التي استضافتها مصر صيف 2019.
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