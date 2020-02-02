شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الريشة الطائرة يسلم لاعبى المنتخب وسام الجمهورية الممنوح من الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الاتحاد المصرى للريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، وسام الجمهورية للاعبى المنتخب المصرى فى احتفالية بأحد مولات مصر، وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد منح وسام الجمهورية للاعبى المنتخب الحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت أغسطس الماضى بالمغرب.

وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى كل من: هادية حسنى وضحى هانى، بالإضافة إلى جانب المدرب رامى إبراهيم.

وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية اللاعب أدهم حاتم.

فيما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة كل من: أحمد صلاح، ومحمد مصطفى، وعبد الرحمن عبد الحكيم، وجنا أشرف، ونور يسري.

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وسلم وسام الجمهورية للاعبين هشام التهامى رئيس الاتحاد المصرى للريشة الطائرة ومروة على عضوة مجلس الإدارة، وتم تسليم الأوسمة خلال مهرجان الريشة الطائرة الذى أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بأحد مولات القاهرة بهدف نشر اللعبة وبحضور محمد جاد العضو المنتدب للشركة الراعية للمهرجان.

وأعلن مسئولو اتحاد الريشة الطائرة مؤخرا عن قائمة الدول المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير المقبل. وضمت القائمة كلا من: مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي، والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوغندا وبتسوانا.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة. وتمثل البطولة أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.

وشهدت الأيام الماضية بحث مسئولى الاتحاد عن حل أزمة حجوزات فندق إقامة الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للفرق، حيث إن مصر حصلت على استضافة البطولة بعد منافسة شرسة مع كل من أوغندا، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس.