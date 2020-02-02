الصفقات الجديده تزين قائمة سموحة استعدادا للمقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حماده صدقى المدير الفنى لسموحة 20 لاعبا لقائمة مباراة الفريق أمام مصر المقاصة والمقرر لها السابعه والنصف مساء على ملعب المكس غدا الاثنين فى الجولة الـ 16 بالدورى، وضم صدقى جميع التدعيمات الشتوية إلى قائمة الفريق .

واللاعبون هم: الهانى سليمان وعمر صلاح، فى حراسه المرمى، وأحمد الشيخ ورجب نبيل ومحمد كوفى وأحمد أبو الفتوح ومحمد عبد المنعم وإسلام جمال ويوسف ديوب وشريف رضا وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد جمال وفوزى الحناوى ومحمد الترهونى وكريم يحيى وأحمد حسن مكى ومحمد طلعت وحسام حسن وأحمد حمص. ويغيب عن الفريق: محمود عزت وفارس مجاهد للإصابة، والسيد فريد ومحمود معاذ وديريك نسينامبى ومحمد نادى لأسباب فنية . وركز حمادة صدقى المدير للفريق على تصحيح بعض الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال مبارة الاتحاد الاخيرة والتى انتهت بالتعادل الايجابى وخاصة الدفاع الذى جعل هناك خطورة على مرمى الهانى سليمان . Advertisements حمادة صدقى حذر اللاعبين من صحوة المقاصة مع الجهاز الفنى الجديد خاصة مع تولى مدير فنى جديد بقيادة النيجيرى ايمانويل امونيكى مما يجعل هناك حماس من جانب لاعبى المقاصة الذين يرغبون فى إثبات ذاتهم أمام المدير الفنى الجديد مما يزيد من الصعوبة أمام لاعبى سموحة . صدقى طلب من اللاعبين الضغط من بداية اللقاء واستغلال الفرص من أجل إحراز هدف مبكر يربك حسابات ابناء الفيوم .

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