شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك أليو بادجي مع الأهلي أمام بيراميدز من البداية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاطرة السنغالية أليو بادجى أحدث صفقات الأهلى انسجم سريعاً مع لاعبى الفريق ليصبح أحد خيارات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، والذى دفع به فى مباراتى النجم الساحلى والهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الأحد، بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث عادت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح اليوم بعد خوض مواجهة الهلال السودانى بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان السودانية أمس والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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ويبدو أن إقحام القاطرة المالية أليو بادجى بتشكيلة الأهلى الأساسية أصبح أمرا وشيكا، خاصة أن رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يؤمن بثبات التشكيل ودائماً ما يجرى تعديلات كثيرة على التشكيل خاصة على مستوى الهجوم.

أليو بادجى قام بركوب الجمال خلال زيارته إلى منطقة الأهرامات الأثرية وأبو الهول فى محافظة الجيزة، ونشر مقاطع فيديو عبر ستورى انستجرام الخاص به خلال تلك الرحلة.

وعلى مستوى أحداث مباراة الهلال فى السودان، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر، وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.