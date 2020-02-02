شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات دور الـ16 لكأس مصر لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو لجنة كرة الصالات باتحاد الكرة 4 فبراير الجارى موعداً لانطلاق مباريات دور الـ16 لكأس مصر لكرة القدم للموسم الجاري 2019 – 2002.

أسفرت قرعة مباريات كأس مصر لكرة الصالات عن التالي :

نادي إم في بي – الإعلاميين

مركز شباب المدينة – صيد الدقي

مركز شباب وراق العرب – نادي البنك الأهلي

نادي الإسماعيلي – ناصر الفكرية

اتحاد الشرطة – مركز شباب القنايات

مركز شباب ميت عقبة – نادي الدرب الأحمر

نادي وراق الحضر – باي

نادي المنيا – باي .

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أعاد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف على كرة الصالات، إقامة مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضي 2020/2019 بعد توقف المسابقة لخمسة مواسم حيث توج مصر المقاصة بلقب آخر نسخه في موسم 2014/2013.

اقميت قرعة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الحالي 2020/1/29 في الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الجبلاية بحضور مندوبي الأندية.

يواجه منتخب مصر لكرة الصالات منتخب ليبيا يوم الأربعاء المقبل فى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2020 التى تستضيفها المغرب بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الأربعة بعد هزيمة موزمبيق أمام غينيا، ليواصل الفراعنة الصدارة برصيد 6 نقاط، ثم أنجولا وغينيا فى المركز الثانى والثالث برصيد 3 نقاط، والفائز منهما فى مباراة اليوم يتأهل مع الفراعنة الذى يواجه موزمبيق صاحب المركز الأخير بدون نقاط.

ويخوض منتخب مصر لكرة الصالات مباراته الثالثة بمواجهة موزمبيق فى السادسة والنصف اليوم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم بليتوانيا ، ويعد اللقاء تحصيل حاصل خاصة فى حالة هزيمة المنتخب فسيظل متصدر المجموعة، وذلك فى حالة فوز أى من أنجولا أو غينيا لأن المنتخب المصري فاز عليهما فى المواجهات المباشرة.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره فى البطولة الأربعاء الماضى وفاز على غينيا بتسعة أهداف نظيفة سجلها كلاً من أحمد عبد القادر موزة "هدفين"، وعبده الأشول، وخالد مارادونا، والمعتز بالله سامى (ميزو)، ومصطفى عيد "هدفين" ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد( كوكي)، وحقق منتخب مصر لكرة الصالات الفوز الثانى على منتخب أنجولاً بنتيجة 3 / 0 فى الجولة الثانية للفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم بليتوانيا .

جدول دور الـ16 لكرة الصالات