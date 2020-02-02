شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سعد سمير وحمدى فتحى أثناء التأهيل فى مستشفى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سعد سمير مدافع الأهلى صورة تجمعه بزميله حمدى فتحى لاعب خط الوسط عبر حسابه على تويتر أثناء أداء بعض التدريبات التأهيلية للتعافى من الإصابة، وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن سعد سمير مدافع الفريق سيتوجه إلى ألمانيا فى غضون أسبوعين لاستكمال رحلته العلاجية، بعد خضوعه لجراحة فى "وتر أكيلس" تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص فى تلك الجراحات بألمانيا.

ومن المقرر أن يخضع سعد سمير لفحص طبى جديد فى ألمانيا للاطمئنان على حالته، قبل أن يحدد الخبير الألمانى فولتر البرنامج التأهيلى الذى سينفذه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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وكان سعد سمير قد تعرض لقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا، فيما كان حمدى فتحى قد أجرى خياطة فى غضروف الركبة، وحصل على فترة راحة تامة، قبل أن يخضع لفحص طبى جديد فى ألمانيا منتصف الشهر الجارى، تحت إشراف الخبير الألمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له الجراحة، حيث اطلع على آخر مستجدات حالة اللاعب وحدد له برنامج علاج طبيعى يقوم بتنفيذه فى القاهرة قبل البدء فى مرحلة التأهيل.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قد اطمأن على إصابة سعد سمير مدافع الفريق الكروى الأول، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى وتر "إكيليس" وأجرى عملية جراحية، وتواجد "بيبو" مع سعد على هامش تدريبات المارد الأحمر الجماعية قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى التى أقيمت الأحد الماضى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بروى أبطال أفريقيا.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم فى تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام فى المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى .