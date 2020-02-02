شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 2 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الجهاز الطبي للأهلي يؤكد جاهزية رمضان صبحي للمشاركة فى المباريات، اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي والزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر.

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

تتجه النية داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتأجيل مباراة القمة التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري لموعد يحدد فيما بعد فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع للدوري ، والذى سبق وتم ترحيل موعده من 19 فبراير إلى 24 من نفس الشهر لإقامة بطولة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير بدولة الإمارات باستاد محمد بن زايد.

الأهلى يختار ياسر إبراهيم نسر مباراة الهلال فى بطولة أفريقيا

اختار النادي الأهلي، مدافعه ياسر إبراهيم رجل المباراة الأول أمام فريق الهلال السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بالعاصمة السودانية وانتهت بالتعادل الإيجابي الذى منح الأهلى بطاقة الصعود، ونشر الصفحة الرسمية للأهلى على "انستجرام"، اليوم الأحد، صورة للاعب ياسر إبراهيم وعلقت عليها قائلة: "مباراة رائعة قدمها مدافعنا ياسر ابراهيم استحق عليها نسر المباراة يلا يا أهلي".

المقاصة يتعاقد رسميا مع إيمانويل أمونيكى مديرا فنيا لمدة سنة ونصف.. صور

أكد الجهاز الطبي أن رمضان صبحي لاعب الاهلي سيكون جاهزاً للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية التى حرمته من مباريات وتدريبات الفريق الماضية حيث كان بإمكان الجهاز الفني المُجازفة برمضان صبحي والدفع به في لقاء الهلال السودالني أمس السبت في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكن الجهاز الطبي طلب التمهّل في هذا الأمر وعدم الدفع برمضان صبحي أمام بطل السودان ليكون جاهزاً للمشاركة في لقاء بيراميدز يوم الخميس المقبل في الدوري.

Advertisements

كارتيرون يُعيد القوة الضاربة للزمالك أمام الحدود بعد "روتيشن" أنجولا

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على عودة الاعتماد على القوام الأساسى للفريق فى المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

السلام يستضيف التدريب العملي على تقنية الـvarفى حضور مندوب فيفا

يستضيف استاد السلام اليوم اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا و وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

الأهلي يستعد لصرف جزء من تكاليف علاج مؤمن زكريا

تستعد إدارة النادي الاهلى لصرف جزء من مستحقات علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الغير مُقيّد في القائمة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أرسل مجلس إدارة النادى خطاباً رسمياً إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.