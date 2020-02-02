تعرف على تشكيل منتخب الكرة النسائية أمام المغرب فى تصفيات أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20سنة تشكيل الفريق أمام المغرب فى المباراة التي ستنطلق بعد قليل على ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا المغربية، فى مباراة العودة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات. وجاء تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية كالتالي : فرح سمير في حراسة المرمى وهدي شكري ودانا ندي ونادين غازي ومروه طلعت وليلي شريف وامل ناصر وايمان حسن ونادين الشافعي واميرة محمد وندي عماد. بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: إلهام هاني في حراسة المرمى وهاجر أحمد ويارا ياسر وهنا وجيه وشروق إبراهيم وإسراء فرج وندي الغريب. Advertisements وتنطلق المباراة فى الساعة الثالثة بتوقيت المغرب الرابعة عصرا بتوقيت مصر. ويدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من درصاف القنواطي حكم ساحة وهدي افيين مساعد أول ورحمة علواني مساعد ثان وهادية عمارة حكم رابع و مريم تال مراقب المباراة من موريتانيا. وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض والشورت الاسود وترتدي حارس المرمي اللون الاسود فيما يرتدي المنتخب المغربي طاقم أحمر كامل وترتدي حارس المرمي اللون الموف ، وقال حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية أن المباراة صعبة و أن لاعبات منتخبنا الوطني تم تجهيزهن فنيا ونفسيا للمباراة وقال ان منتخب مصر سيظهر بشكل لائق وقادر علي تحقيق نتيجة إيجابية.

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