شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الخبير التحكيمى أحمد الشناوى أن الاتحاد الأفريقى الكاف مُطالب باعتبار الأهلى فائزاً على الهلال السودانى بنتيجة 2/0، بغض النظر عن تقرير حكم المباراة رضوان جيد، وذلك بعد أحداث الشغب ومشاهد الرعب التى ظهرت فى ملعب أم درمان الذى استضاف المباراة.
وقال أحمد الشناوى لـ"الخليج 365"، "لابد أن يكون الهلال السودانى عبرة، خاصة أن الأهلى صعد بالفعل وهو أمر يمنح الكاف قوة لاعتماد فوز الأهلى، بغض النظر عن تقرير الحكم، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث التى أصبحت عادة فى القارة السمراء".
وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق أن الأهلى مُطالب بإرسال شكوى عاجلة للاتحاد الأفريقى لحفظ حقه فى الفوز بالمباراة، ومن ثم الصعود للدور التالى على رأس المجموعة، بعد صعوده وصيفاً خلفاً للنجم الساحلى.
من جهته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.
وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.
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