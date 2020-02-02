شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت أحداث مباراة الاهلي والهلال السوداني ببطولة أفريقيا نفسها على سطح لأحداث الكروية المصرية، بعدما اشتعلت الأجواء فى المباراة، وإن كان الأهلي قد عاد بتأشيرة التأهل لدور الثمانية فى البطولة بعد التعادل مع بطل السودان على أرضه ووسط جماهيره.. فى التقرير التالى نلقى الضوء على أهم تطورات أزمة مباراة الأهلي والهلال ومتابعتها:

س: ماذا حدث فى ملعب الجوهرة الزرقاء خلال مباراة الأهلي والهلال؟

ج: الملعب شهدت أحداثا مُثيرة خلال الربع ساعة الأخيرة من مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى، وبدأت الأحداث بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط أجواء مشحونة، كما نزل بعض مسئولى الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

س: كيف تعامل حكم المباراة مع هذه الأحداث؟

ج:الحكم المغربى رضوان جيد كان رائعاً وهادئاً للغاية وتعامل مع الأحداث بحنكة وهدوء تام فقد أوقف المباراة حوالى تسعة دقائق بسبب اقتحام الجماهير ثم أمر باستكمالها بعدما أخرجت قوات الشرطة الجمهور الهلالى من أرض الملعب وتم استئناف المباراة .

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س: ماذا عن رد فعل الأهلى تجاه هذه الأحداث؟

ج: مسئولو النادى سيتقدمون بشكوى رسمية ضد الهلال بسبب هذه التجاوزات، وفى هذا الشأن قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن الأهلي سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات، وحتى لا تتكرر، وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأهلي جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها في دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلي يبحث عن حقوقه في المقام الأول ويرغب في تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروي الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلي يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.

س: وماذا عن لوائح الكاف فى مثل هذه الأحداث؟

ج: تنص لوائح الكاف على أنه إذا اضطر الحكم لإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الطبيعى بسبب اقتحام الملعب أو العدوان على الفريق الزائر يعتبر الفريق المضيف (صاحب الأرض) خاسرًا ويتم إقصاؤه من المسابقة، دون المساس بالعقوبات القائمة فى اللوائح.

س: وهل طالب الأهلي إلغاء المباراة بسبب الأحداث التى شهدتها؟

ج: سيد عبد الحفيظ قال إن مراقب المباراة رفض إلغاء اللقاء بعد أحداث الشغب التى شهدتها، موضحاً أنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة، وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "تحدثت مع مراقب المباراة أثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لى لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة".