شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الطائرة تقدم لقاء الأهلى وطنطا بانطلاق الدور الثانى للدورى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة برئاسة ناصر حمدى تقديم مباراة الأهلى وطنطا 24 ساعة، فى انطلاق الدور الثانى بالدورى الممتاز لتقام الخميس المقبل بدلا من الجمعة.

يأتى تقديم اللقاء فى ظل ارتباط بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بالسفر إلى السعودية يوم الجمعة، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للبطولة العربية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير الجارى، وفقا لتأكيدات خالد أبو زينة مدير الفريق.

كما أنه من المقرر ايضا تأجيل لقائى الأهلى مع الطيران و الشمس و بتروجت فى ثانى و ثالث و رابع جولات الدورى بسبب الإعداد والمشاركة فى البطولة.

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ويستعد فريق طائرة الأهلى لخوض منافسات البطولة العربية بخوض مباراتين وديتين مع الوحدة السعودى يومى 11، 13 من الشهر الجارى فى معسكر السعودية قبل العودة إلى القاهرة، وفقا لتأكيدات خالد ابو زينة مدير الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى غدا، الاثنين، مباراته المؤجلة من الدور الأول بالدورى الممتاز أمام طلائع الجيش فى الثامنة مساءً على صالة الخصم، حيث كان تم تأجيل هذا اللقاء لوفاة والدة نجم طلائع الجيش أشرف أبو الحسن .

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التى حضرها أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة مؤخرا فى البحرين فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كلا من، اساريا الليبى والسيب العمانى و خيبل اليمنى والهلال السعودى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الاماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

بينما تضم المجموعة الثانية فرق كلا من، الخدمات الفلسطينى و الهلال الليبى و العربى القطرى وشباب الأهلى الاماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كلا من، الشعلة اليمنى و البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى و الأهلى السعودى و سنجل الفلسطينى .