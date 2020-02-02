شكرا لقرائتكم خبر عن المصري بالأخضر ورينجرز بالأبيض فى مباراة اليوم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل الاجتماع الفنى التنسيقى الخاص بمباراة الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع المصري ومضيفه فريق إينوجو رينجرز النيجيرى، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد نامدى أزيكيوى بمدينة اينوجو النيجيرية.

وعقد الاجتماع تحت رئاسة مراقب المباراة تاديو أونفا والذى ينتمى إلى غينيا الاستوائية بحضور منسق عام المباراة الغانى مارك ادو، والمراقب الأمنى للمباراة الكينى خاكان الان، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدى المصرى الطاقم الأخضر الكامل ويرتدى حارس المصرى اللون الأزرق، فيما يرتدى فريق رينجرز طاقم أبيض اللون وحارسه اللون الأسود.

ومثل المصرى فى الاجتماع محمود جابر مدير شئون اللاعبين وإبراهيم غانم مسئول المهمات، وأحاط جابر مراقب المباراة بكافة الصعوبات التى واجهت فريق المصرى منذ وصوله إلى نيجيريا والتى تمثلت فى بطء إنهاء إجراءات الخروج من المطار ومنح البعثة تأشيرات الوصول لفترة تجاوزت السبع ساعات، وكذلك عدم قيام مسئولى نادى رينجرز بالتعاون فى إنهاء أية إجراءات إدارية، وكذلك توفير مسئولى نادى رينجرز حافلة صغيرة لتنقلات البعثة فى الوقت الذى تحتاج فيه البعثة لحافلتين من النوع نفسه وهو الأمر الذى دفع إدارة البعثة لتأجير حافلة أخرى، كما طالب الكابتن محمود جابر بالتامين الكامل لتحركات البعثة قبل وأثناء وبعد المباراة.