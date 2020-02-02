خاص.. تأجيل الإعلان عن ملعب نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن المكتب التنفيذي قرر تأجيل الإعلان عن الملعب الخاص بنهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكان من المقرر أن يُعلن المكتب التنفيذي اليوم الأحد عن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على هامش الاجتماعات في مدينة سلا المغربية.

وقال مصدر في الكاف من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "المكتب التنفيذي قرر تأجيل الإعلان عن ملعب النهائي لبطولة دوري الأبطال والكونفدرالية."

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ورفض المصدر إبداء أي أسباب من تلك التي دفعت المكتب التنفيذي لاتخاذ هذا القرار.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي قد أعلن خلال الشهور الماضية أن نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية سيكون من مباراة واحدة وعلى أرض محايدة.

يذكر أن الأهلي والزمالك تأهلا إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، كما حجز فريقا بيراميدز والمصري مكانا لهما في الدور ربع النهائي من الكونفدرالية.