تأجيل سباق فورمولا إي الصيني بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

قرر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) اليوم الأحد رسميًا تأجيل سباق سانيا للفورمولا إي لموسم 2020 والذي كان مقررا له في الصين وذلك نتيجة تفشّي وباء كورونا.

وكان من المقرر إقامة السباق في 21 مارس المقبل، لكن فيا قرر تأجيل السباق عقب تدهور الأوضاع في الصين خلال الأسابيع الأخيرة.

Advertisements

ولم يحدد فيا الموعد الجديد لسباق سانيا الذي يُقام على جزيرة هاينان.

وذكر فيا في بيانه: "في ظل الانتشار المتواصل لفيروس كورونا وبعد استشارة الأقسام المعنية لإقليم هاينان وحكومة بلدية سانيا، فقد قررت فورمولا إي مع فيا، واتّحاد جمهورية الصين الشعبية للسيارات والدرّاجات النارية، وإنوفا هولدنجز (الشريك الإقليمي)، عدم إقامة سباق سانيا في موعده في 21 من مارس 2020".

وأضاف البيان: "بالنظر إلى المخاوف الصحية المتصاعدة ومع إعلان منظمة الصحّة العالمية فيروس كورونا كحالة طوارئ عالمية، فقد اتّخذت فورمولا إي الإجراءات الضرورية من أجل ضمان صحّة وأمان طاقمها المسافر، المشاركين في البطولة والمشجعين، وهو ما يزال الجانب الأكثر أهمية. نعمل عن قُرب مع شركينا الإقليمي والسلطات المحلية في هايناان وسانيا من أجل مراقبة الوضع. كلّ الأطراف ستأخذ الوقت الكافي لدراسة جدوى المواعيد البديلة المحتملة إذا ما تحسّنت الأمور".