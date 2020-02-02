الـ50 مع يوفنتوس.. كريستيانو رونالدو يعادل إنجاز تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سلسلته التهديفية مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري بعدما نجح في زيارة شباك فيورنتينا ضمن منافسات الأسبوع الـ22 للدوري الإيطالي مساء الأحد.

وافتتح رونالدو التسجيل لليوفي من ضربة جزاء إثر وجود لمسة يد، لينفذها بنجاح بعدما سدد الكرة قوية أرضية في الزاوية اليمنى لحارس فيورنتينا في الدقيقة الـ40، قبل مضاعفة النتيجة بنفس الطريقة في الدقيقة الـ80.

وبات كريستيانو أول لاعب ينجح في التسجيل لصالح يوفنتوس في 9 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي منذ 15 عامًا، والثاني بشكل عام بعد المهاجم الفرنسي دافيد تريزيجيه الذي صنع الإنجاز نفسه عام 2005.

Advertisements

وسجل رونالدو 14 هدفا بواقع هدف أمام ساسولو، هدف في لاتسيو، هدفين في أودينيزي، هدف في سامبدوريا، هاتريك في كالياري، هدف في روما، هدفين في بارما، هدف في نابولي، وأخيرا هدفين في فيرونتينا.

ووصل الأسطورة إلى هدفه رقم 50 في 70 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، بواقع 28 هدفًا طوال الموسم الماضي و22 هدفًا حتى الآن في الموسم الجاري، منذ انضمامه للسيدة العجوز قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ويعد كريستيانو، المنضم ليوفنتوس في صيف 2018، هو أكثر من سجل أهدافًا بالدوري الإيطالي (40 هدفا) منذ تاريخ انتقاله للبيانكونيري مقابل 112 مليون يورو.

يُذكر أن صاحب الـ34 عامًا رفع رصيد أهدافه مع اليوفي في الكالشيو خلال الموسم الجاري (2019-20) إلى 19 هدفًا، ويفصله أربعة أهداف عن شيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفًا.