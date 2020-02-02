"لإعلان موقفه من السوبر".. تأجيل المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور لمدة 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موقف الفريق الأبيض من خوض مباراة السوبر الافريقي.
وكان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي غدًا الإثنين، قبل أن يتم تأجيله ليقام يوم الثلاثاء المقبل في تمام الحادية عشر صباحا بمقر النادي.
و سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا في العاشرة صباح الثلاثاء وذلك نظرا لتواجد احمد جلال نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في الرابع عشر من فبراير الجاري في مباراة السوبر الأفريقي.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الفريق الأبيض سبق وأعلن رفضه السفر إلى قطر لخوض المباراة.
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