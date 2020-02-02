رابط kora star مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر يلا شوت المصري مجانا bein sport

يستضيف نادي المصري البورسعيدي نظيره فريق نواذيبو الموريتاني، في مباراة هامة للغاية للفريق البورسعيدي، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الكونفدرالية.
بث مباشر.. مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بالكونفدرالية
وكان المصري خسر أمام بيراميدز بهدفين دونرد في الجولة الماضية، بينما تعادل نواذيبو مع إينوجو رينجرز النيجيري بهدف لكل منهما.
بث مباشر.. مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بالكونفدرالية
ويدخل فريق المصري البورسعيدي المباراة أمام نواذيبو الموريتاني بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق الفوزوحصد النقاط الثلاثة، ولا بديل من أجل التاهل إلى الدور ربع النهائي، برفقة فريق بيراميدز متصدر المجموعة.
بث مباشر.. مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بالكونفدرالية
ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويحل المصري المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ورينجرز ثالثا بنقطتين بفارق الأهداف عن نواذيبو صاحب االمركز الأخير.
بث مباشر.. مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بالكونفدرالية
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