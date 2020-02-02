عشاق كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز المصري وفريق إف سي نواذيبو الموريتاني في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ويواجه بيراميدز فريق سي نواذيبو الموريتاني في أخر جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية مساء اليوم الأحد الموافق 2 فبراير.



بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز في كأس الكونفيدرالية ويدخل فريق بيراميدز اللقاء أمام فريق سي نواذيبو الموريتاني وهو يحتل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وضمن الصعود للدور الربع نهائي في كأس الكونفيدرالية. ويسعى بيراميدز في لقاء اليوم إلى تحقيق الفوز على الفريق الموريتاني بالتشكيلة الإحتياطية التي ستشارك في مباراة اليوم. الموريتاني بالتشكيلة الإحتياطية التي ستشارك في مباراة اليوم. بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز في كأس الكونفيدرالية كما يدخل فريق سي نواذيبو الموريتاني اللقاء اليوم أمام فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز خاصة وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.



ويسعى فريق سي نواذيبو الموريتاني إلى الخروج بشكل مشرف خاصة وأنه يتذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط ولم يحقق أي فوز في أي مباراة خاضها في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز في كأس الكونفيدرالية تشكيل بيراميدز لمواجهة فريق سي نواذيبو الموريتاني في كأس الكونفيدرالية في حراسة المرمى : مهدي سليمان Advertisements وفي خط الدفاع : رجب بكار – ويلفريد كانون – علي جبر – طارق طه وفي خط الوسط : محمود حمادة – أحمد توفيق – محمد فتحي



وفي خط الهجوم : عمر لعيوني – دودو الجباس – إبراهيم حسن بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز في كأس الكونفيدرالية موعد مباراة بيراميدز وسي نواذيبو الموريتاني في كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة تنطلق مباراة بيراميدز وسي نواذيبو في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة. بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز في كأس الكونفيدرالية القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسي نواذيبو تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت HD9 بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز في كأس الكونفيدرالية

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