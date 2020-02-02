رئيس فيورنتينا يهاجم حكم مباراة يوفنتوس بسبب ضربة جزاء رونالدو

هاجم كوكيسو رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي حكم مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، التي تلقي فيها فريقه هزيمة بثلاثية نظيفة، التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

قال كوميسو رئيس نادي فيرونتينا في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة : " لقد أتيت

إلى هنا منذ ستة أشهر ، ولم أكن أنتقد الحكام مطلقًا ".

وأضاف: "لكنني أقول الآن إن الحكام لا يستطيعون تحديد المباريات، أنا مشمئز.. ربما كانت الأولى ركلة جزاء ، لكن الثانية بالتأكيد ليست

ركلة جزاء".

وشهدت المباراة احتساب حكم المباراة ركلتي جزاء ليوفنتوس سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رفع رونالدو رصيده لـ50 هدف مع فريق السيدة العجوز منذ أن إنضم ‘لي صفوفه ،وبهذا الرقم يتخطي رونالدو الأسطورة الفرنسية ديفيد تريزيجيه في تسجبل الأهداف المتتالية حيث سجل رونالدو 10 أهداف في 9 مبارايات متتالية، بينما سجل تريزيجيه 9 أهداف في 9 مبارايت متتالية.