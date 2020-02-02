موعد مباراة بيراميدز اليوم| مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو اليوم 2-2-2020في الكونفدرالية

يستضيف ملعب الدفاع الجوى اليوم مباراة فى ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد 2019_2020، عندما يكون بيراميدز على موعد مع فريق اف سي نواذيبو الموريتاني، تحت قيادة الحكم احمد توريه.
موعد مباراة بيراميدز واف سي نواذيبو الموريتاني والقنوات الناقلة
يحل فريق اف سي نواذيبو الموريتاني ضيف على بيراميدز اليوم ضمن مباريات الجولة الأخيرة والسادسة لدور المجموعات من
وجائت قائمة بيراميدز للمباراة كالأتي :
حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور .
خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن
خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة.
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.
ترتيب المجموعة قبل مباراة بيراميدز واف سي نواذيبو الموريتاني :
1_ بيراميدز 12 نقطة 2_ المصري 9 نقاط 3_ إينوجو رينجرز النيجيري 5 نقاط 3_ اف سي نواذيبو الموريتاني نقتطين
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