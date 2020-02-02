يلا كورة Nouadhibou مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر الآن| FLI GOAL مشاهدة مباراة بيراميدز بدون تقطيع في الجول Pyramids

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو Pyramids vs FC Nouadhibou مساء اليوم الموافق 2 من فبراير في مواجهات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى مباراة الاياب من منافسات الجولة السادسة فى دور المجموعات للمجموعة الاولى في البطولة على ستاد الدفاع الجوي يلا كورة مباشر مباريات اليوم من خلال موقع كورة اون مباشر. يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو

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يلا كورة مباشر مباراة بيراميدز اليوم فى منافسات المجموعة الاولى فى آياب دور المجموعات حيث يدخل فريق بيراميدز المباراة ويسعي الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية بث مباشر مباريات اليوم مجانا عبر موقع كورة اون . بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الجولة السادسة – المجموعة الاولى

مباراة بيراميدز مع إف سي نواذيبو

توقيت الساعة 06:00 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 07:00 مساء بتوقيت في السعودية.

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