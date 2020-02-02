العـريان يحضر إجتماع لجنة الخبراء لتحديث لعبة الخماسى الحديث بفرانكفورت

حضر المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث وأمين عام ‏اللجنة الأوليمبية المصرية إجتماع الإتحاد الدولى للخماسى الحديث لتطوير اللعبة ‏بالدورات الأوليمبية للكبار وذلك بمدينة فرانكفورت الألمانية .‏

يذكر أن الإتحاد الدولى للخماسى الحديث قد تم إختيار العريان لعضوية لجنة الخبراء ‏بلعبة الخماسى الحديث ضمن أفضل خبراء للعبة ممثلين لجميع القارات وذلك لتطوير ‏لعبة الخماسى الحديث بالدورات الأوليمبية للكبار .‏

حيث حضر الإجتماع كلاً من الدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى "من ‏قارة أوروبا" ، وجويل بوزو نائب رئيس الإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وشاينى ‏فانج سكرتير عام الإتحاد الدولى "من قارة أسيا" ، والمهندس شريف العريان أمين ‏عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث "من قارة ‏أفريقيا" ، وإيفار سيسنياجا المدير التنفيذى لدورات ألعاب البان أمريكان "من قارة ‏أمريكا الشمالية" ، وشارلز هرنانديز عضو لجنة اللاعبين باتحاد الدولى "من قارة ‏أمريكا الجنوبية" ، كيتى شيلر رئيس إتحاد قارة أوقيانوسيا للخماسي الحديث "من قارة ‏أستراليا" ، وروبرت ستول رئيس الإتحاد القارى لأمريكا الشمالية للخماسي الحديث ‏‏"من قارة أمريكا الشمالية" ، ودونج كوك شونج سكرتيرعام الإتحاد الكورى للخماسى ‏الحديث "من قارة أسيا" ، وكرستيان رودوت رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الدولى ‏للخماسى الحديث "من قارة أوروبا" .‏

كما حضرت الإجتماع آيه مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث ‏وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية وذلك لإختيارها ضمن لجنة الخبراء ‏لمناقشة تطوير اللعبة فى الدورات الأولميبية للشباب .‏

وبذلك يكون ممثلين القارة الأفريقية الوحيدين هما المهندس شريف العريان ، وآيه ‏مدنى ، وذلك لثقة الإتحاد الدولى فيهما ولما لخبراتهما فى المساهمة فى تطوير لعبة ‏الخماسى الحديث كلاعبين أوليمبيين ودوليين سابقين لسنوات عديدة ولما لهما من ‏خبرات إدارية فى القيادة ‏فانج سكرتير عام الإتحاد الدولى "من قارة أسيا" ، والمهندس شريف العريان أمين ‏عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث "من قارة ‏أفريقيا" ، وإيفار سيسنياجا المدير التنفيذى لدورات ألعاب البان أمريكان "من قارة ‏أمريكا الشمالية" ، وشارلز هرنانديز عضو لجنة اللاعبين باتحاد الدولى "من قارة ‏أمريكا الجنوبية" ، كيتى شيلر رئيس إتحاد قارة أوقيانوسيا للخماسي الحديث "من قارة ‏أستراليا" ، وروبرت ستول رئيس الإتحاد القارى لأمريكا الشمالية للخماسي الحديث ‏‏"من قارة أمريكا الشمالية" ، ودونج كوك شونج سكرتيرعام الإتحاد الكورى للخماسى ‏الحديث "من قارة أسيا" ، وكرستيان رودوت رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الدولى ‏للخماسى الحديث "من قارة أوروبا" .‏كما حضرت الإجتماع آيه مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث ‏وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية وذلك لإختيارها ضمن لجنة الخبراء ‏لمناقشة تطوير اللعبة فى الدورات الأولميبية للشباب .‏وبذلك يكون ممثلين القارة الأفريقية الوحيدين هما المهندس شريف العريان ، وآيه ‏مدنى ، وذلك لثقة الإتحاد الدولى فيهما ولما لخبراتهما فى المساهمة فى تطوير لعبة ‏الخماسى الحديث كلاعبين أوليمبيين ودوليين سابقين لسنوات عديدة ولما لهما من ‏خبرات إدارية فى القيادة الرياضية عامة ورياضة الخماسى الحديث خاصة .‏

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