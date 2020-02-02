العـريان يحضر إجتماع لجنة الخبراء لتحديث لعبة الخماسى الحديث بفرانكفورت

حضر المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث وأمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية إجتماع الإتحاد الدولى للخماسى الحديث لتطوير اللعبة بالدورات الأوليمبية للكبار وذلك بمدينة فرانكفورت الألمانية .
يذكر أن الإتحاد الدولى للخماسى الحديث قد تم إختيار العريان لعضوية لجنة الخبراء بلعبة الخماسى الحديث ضمن أفضل خبراء للعبة ممثلين لجميع القارات وذلك لتطوير لعبة الخماسى الحديث بالدورات الأوليمبية للكبار .
حيث حضر الإجتماع كلاً من الدكتور كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وجويل بوزو نائب رئيس الإتحاد الدولى "من قارة أوروبا" ، وشاينى
كما حضرت الإجتماع آيه مدنى رئيس لجنة اللاعبين بالإتحاد الدولى للخماسى الحديث وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية الدولية وذلك لإختيارها ضمن لجنة الخبراء لمناقشة تطوير اللعبة فى الدورات الأولميبية للشباب .
وبذلك يكون ممثلين القارة الأفريقية الوحيدين هما المهندس شريف العريان ، وآيه مدنى ، وذلك لثقة الإتحاد الدولى فيهما ولما لخبراتهما فى المساهمة فى تطوير لعبة الخماسى الحديث كلاعبين أوليمبيين ودوليين سابقين لسنوات عديدة ولما لهما من خبرات إدارية فى القيادة الرياضية عامة ورياضة الخماسى الحديث خاصة .
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