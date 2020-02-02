بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة يوفنتوس لفريق فيورنتينا في أهم مباريات اليوم الأحد 2-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإيطالي، بإدارة من الحكم الإيطالي “فابريزيو باسكوا”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق المصري “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “أليانز ستاديوم ” بمدينة تورينو.

يدخل فريق يوفنتوس المباراة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط لتعويض إخفاق الجولة الماضية أمام نابولي، حيث تلقى اليوفي الهزيمة الثانية له هذا الموسم في إطار منافسات السيريا اي من فريق الجنوب بنتيجة (2-1) على ملعب “سان باولو”.

ويطمح البيانكونيري بقيادة هدافه الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” في مواصلة تفوقهم على فيورنتينا، ففي اخر 5 مباريات بين الفريقين خرج يوفنتوس بشباك نظيفة وحقق الفوز في 4 منها.

ويتصدر اليوفي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة من 21 مباراة، فقد حقق الفوز في 16 مرة وتعادل 3 وخسر مرتين فقط.

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على الجانب الآخر يريد الضيف فيورنتينا تكرار نتيجة الدور الأول على الأقل، حيث انتهت بالتعادل السلبي في ملعب “أرتيميو فرانكي”، ويقبع الفيولا في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق وهو رقم سئ للغاية.

ويغيب نجم الفريق “فرانك ريبيري” عن المباراة بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في 30 نوفمبر الماضي وخضوعه لعملية جراحية في الكاحل.

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