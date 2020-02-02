اونلاين | اونلاين yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وبيرنلي اليوم الأحد 2-2-2020 الدوري الإنجليزي يلاكورة HD

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بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وبيرنلي والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 2-2-2020 على ملعب تيرف مور في إطار مواجهات الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

موعد مباراة آرسنال وبيرنلي اليوم والقنوات الناقلة ..

ستنطلق مباراة آرسنال ضد بيرنلي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر الخامسة بتوقيت السعودية السادسة بتوقيت الإمارات وسيقود اللقاء الحكم كريس كافانا كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس .

بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وبيرنلي اليوم ..