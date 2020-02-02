اونلاين | watch live مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي kora star اونلاين بث مباشر برشلونة اليوم kora live

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يستعد برشلونة لخوض مباراة هامة أمام ضيفه فريق ليفانتي اليوم الأحد 2-2-2020، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، وستكون الأفضلية في هذه المواجهة لصالح الفريق الكاتالوني الذي سيلعب وسط جماهيره وعلى أرضية ملعبه “كامب نو”.

خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 3، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق يوسف سيف، وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

يبحث برشلونة عن تحقيق الفوز في هذه الجولة للحاق بغريمه التقليدي ريال مدريد الذي يتربع على عرش صدارة الليجا برصيد 49 نقطة، إذ يتواجد البلاوجرانا حالياً بوصافة الجدول وفي جعبته 43 نقطة، وكانت آخر مباريات الفريق أمام ليجانيس بالجولة الماضية وانتهت لصالحه بخماسية نظيفة دون رد.

أما ليفانتي فسيدخل المواجهة وهو متواجداً بالمركز الثالث عشر بجدول الفرق برصيد 26 نقطة، وسيبحث عن فوز ثمين يحسن مركزه بين الفرق.

يفتقد برشلونة لخدمات عدد من لاعبيه وهم: عثمان ديمبيلي ولويس سواريز ونيتو بداعي الإصابات، ولن يتغيب أي لاعب آخر عن المواجهة لأي سبب آخر، ومن المتوقع أن يستخدم المدرب كيكي يستين أقوى أسلحته لأهمية هذه المباراة التي ستقلص الفارق بين فريقه ومتصدر الليجا.

تشكيلة برشلونة أمام ليفانتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه

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الوسط: إنسو فاتي – سيرجيو بوسكيتس – أرتور – فريكي دي يونج – جوردي ألبا

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

بطاقة المباراة

المباراة برشلونة × ليفانتي

المسابقة الدوري الإسباني (الأسبوع 22)

الموعد الأحد 2 فبراير 2020 - الساعة 22:00 بتوقيت مصر

القناة الناقلة بي إن سبورت 3

الملعب كامب نو